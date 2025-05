Lo show di Britney Spears in aereo, tra vodka e sigarette: «Pensavo si potesse fumare!»

Con un post sui social, la popstar se la prende con gli assistenti di volo ma poi aggiunge: «Chiedo scusa a tutti»

Di certo non dev’esser stato un viaggio noioso quello del volo privato da Cabo San Lucas a Los Angeles su cui qualche giorno fa si trovava anche Britney Spears. A bordo dell’aereo, la popstar ha bevuto un po’ di vodka e a un certo punto si è anche accesa una sigaretta. «Il mio amico me ne ha messa in bocca e l’ha accesa, così io mi sono detta: «Ah ma quindi questo è un aereo dove si può fumare!», racconta la popstar degli anni ’90 sui social.

La sigaretta e i bicchierini di Vodka

In realtà no, non si poteva fumare su quell’aereo. E infatti pochi istanti più tardi sono gli assistenti di volo a intervenire per spegnere la sigaretta, senza che la popstar opponesse alcuna resistenza. A trarla in inganno sarebbero stati i porta-bicchieri: «Questo aereo era diverso perché i porta-bicchieri erano all’esterno del sedile!». Un dettaglio determinante, almeno nel mondo di Britney. La cantante di Oops! I Did It Again ha raccontato poi di aver bevuto alcolici durante il volo, precisando che «era la prima volta che bevevo vodka». E questo, continua, l’ha fatta sentire «così intelligente».

Le scuse agli assistenti di volo

Ovviamente la hostess non ha gradito lo show della popstar e ha allertato le autorità a terra, che hanno atteso Britney all’atterraggio in aeroporto: «Pensavo che mi accogliessero per supportarmi e ho pensato: “wow, mi sento speciale!!!”», scrive ancora sui social. Nel post, la cantante non risparmia qualche frecciatina anche all’assistente di volo: «Non le sono piaciuta dal momento stesso in cui sono salita sull’aereo!». Ma alla fine di tutto, prova anche a smorzare i toni: «Mi scuso sinceramente con chiunque si sia sentito offeso».