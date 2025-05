I 200 mila euro trovati nelle buste delle patatine a Fiumicino

Li hanno scoperti gli uomini della Dogana e la Gdf. Erano di un passeggero in partenza per la Cina

Quasi 200 mila euro sequestrati all’area partenze dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Si trovavano nel bagaglio di un passeggero in partenza per la Cina. Erano nascosti in alcune confezioni di patatine e in contenitori d’olio. La valuta, eccedente la soglia consentita di 10 mila euro per il trasporto senza obbligo di dichiarazione, è stata sequestrata. Lo hanno fatto i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Roma 2 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la guardia di finanza locale.

Nei primi quattro mesi del 2025, presso lo scalo romano, sono già state accertate 288 violazioni della normativa valutaria, per un totale di oltre 4 milioni di euro non dichiarati, con l’irrogazione delle relative sanzioni.