L’allarme del figlio, le tracce di sangue nel villino di Fregene: cosa sappiamo sulla morte di Stefania Camboni

La donna trovata cadavere questa mattina in casa. I carabinieri indagano e non escludono la pista dell'omicidio

Una donna di 60 anni, Stefania Camboni, è stata trovata morta stamattina in casa, un villino di Fregene, sul litorale a nord di Roma. A dare l’allarme è stato il figlio. Sul posto sono giunti i carabinieri e ora sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto nell’abitazione di via Agropoli. Da chiarire resta anche l’orario esatto del decesso. Non si esclude l’ipotesi dell’omicidio. Secondo Il Messaggero, in casa sarebbero state rinvenute tracce di sangue. Dalle prime informazioni raccolte, riporta invece l’Ansa, sembra che Camboni vivesse da sola in una porzione di una villetta dove si trova anche l’abitazione del figlio con la moglie.