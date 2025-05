Usa, nuovo blackout all’aeroporto di Newark: radar al buio per un minuto e mezzo. Ritardi e cancellazioni per 300 voli

Per la seconda volta in meno di due settimane, 90 secondi di interruzione totale delle comunicazioni hanno causato il caos. Il governo ha in mente un piano 15 miliardi per modernizzare il sistema di controllo del traffico aereo

Novanta secondi di buio totale sui radar di uno degli aeroporti più trafficati al mondo, quello di Newark (New Jersey). Meno di due settimane dopo il primo caso, lo scorso 28 aprile, un nuovo identico blackout ha mandato in tilt la gestione del traffico aereo. «Schermi neri», sono le 3.55 di mattina ora locale e questa comunicazione viene diramata sulla piattaforma LiveAtc, che raccoglie tutti i dialoghi tra le torri e i velivoli negli Stati Uniti. Poi qualche minuto dopo la conferma dalla Faa, l’ente federale americano dell’aviazione: «Si è verificata un’interruzione delle telecomunicazioni, che ha influenzato la visualizzazione radar presso la Tracon Area C di Filadelfia, che gestisce il traffico aereo in entrata e in uscita dall’aeroporto Newark Liberty». Sono centinaia i voli cancellati.

I 90 secondi di silenzio, poi centinaia di cancellazioni e ritardi

Un minuto e mezzo di vuoto, di silenzio, di panico. Le comunicazioni con gli aerei sono completamente tagliate. Il personale della torre di controllo è nel caos più totale, tanto che al termine dell’emergenza cinque operatori radar si mettono in malattia per le conseguenze dello stress. Per 87-90 secondi di buio, le conseguenze sono carissime: alle 12.30 locali, nove ore dopo l’incidente, circa 120 voli in arrivo e in partenza risultano cancellati. Oltre 290 con ingenti ritardi, per cautela tecnologica e per carenza di personale.

Il racconto dei controllori: «Parlavo con un aereo, poi si è interrotto tutto»

«Stavo parlando con un aereo, improvvisamente la frequenza si è interrotta», ha raccontato un controllore. «Gli schermi sono improvvisamente diventati neri, ho chiesto all’equipaggio di informare la loro compagnia e di fare pressione perché il problema venisse risolto». La Faa ha poi spiegato che la causa del blackout sarebbe la perdita di una linea di flusso dati tra il radar di Newark e il Tracon di Filadelfia. L’ennesimo problema tecnico che gli addetti ai lavori hanno definito «inaccettabile»: «Dopo quei secondi di buio ho finito il turno, ma ero incazzato nero», ha commentato uno. Il segretario ai Trasporti, Sean Duffy, ha già annunciato un piano per ammodernare il sistema di controllo del traffico aereo. Nei prossimi 3-4 anni, saranno progressivamente introdotte tecnologie in fibra ottica, wireless e satellitari dal costo complessivo di 15 miliardi di dollari. Per ora, e in attesa dell’approvazione del Congresso, è necessario che il sistema di oggi regga senza troppi intoppi.