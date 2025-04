Caos a Orio al Serio, voli dirottati a Malpensa e Verona: un pilota si sente male. Aereo fermo in pista

Il volo, proveniente da Dublino, è riuscito ad atterrare in sicurezza. Ma per l'intervento dei sanitari, arrivati fin sotto il velivolo, è stato necessario spostare alcuni atterraggi

Il malore di un pilota ha messo in crisi per circa un’ora l’aeroporto di Orio al Serio dove diversi voli in arrivo questa sera, martedì 22 aprile, sono in ritardo, oppure sono stati dirottati verso altri scali, tra cui Verona e Malpensa. L’emergenza, riporta il Corriere della Sera che spiega le motivazioni annunciate ai viaggiatori “emergenza medica a bordo” è scattata verso le 20.20.

L’aereo da Dublino atterra ma il pilota sta male. Boeing fermo in pista

Il pilota di un aereo in arrivo da Dublino si era sentito male. Una volta che il volo è atterrati ad attenderlo, sulla pista, c’era il personale sanitario. Allertati anche i vigili del fuoco. Per soccorrere il pilota è stato necessario fare arrivare sotto bordo dell’aereo l’ambulanza e i sanitari. Dieci voli in arrivo (8 Ryanair e 2 Wizz Air) sono stati dirottati, a Malpensa e in un caso a Verona. Alcuni starebbero già tornando all’aereoporto di Bergamo dove erano inizialmente diretti.