Sanremo 2026, i nove big che per te non sono big

04 Dicembre 2025 - 18:10 Gabriele Fazio
È un insopportabile rituale annuale quello del coro che si leva dai bar (una volta) e dai social (oggi) ad ogni lista del cast di Sanremo: «Ma chi sono questi??». Quest’anno probabilmente è riferito in particolare a nove big in gara e noi abbiamo deciso di raccontarveli

Prima era tutto un «La grande fuga dei big!», poi Carlo Conti ha svelato la lista dei 30 artisti invitati al Festival di Sanremo 2026, ed è diventato tutto un «Non ci sono big!». Forse, prima di lanciarci in spregiudicati commenti, sarebbe il caso di metterci d’accordo sul concetto di “big”, perché la nuova discografia fluida e internettiana, ormai da una decina d’anni, ha tagliato il cordone ombelicale che legava musica e tv, così il mercato discografico si è spezzato a metà e spesso ci si trova in situazioni come quelle nelle quali, specie quest’anno, ci ha messo il conduttore toscano.

Situazioni per cui magari Leo Gassmann è più noto di Sayf, solo che il primo su Spotify ha 113mila ascolti mensili, il secondo sfiora il milione e mezzo. Oppure Enrico Nigiotti, che molti conosceranno più di Luchè, ma il primo si esibisce a Cagnano Varano e Soriano nel Cimino, il secondo fa sold out al Forum D’Assago di Milano. Non c’è alcuna valutazione qualitativa, parliamo di artisti che fanno cose diverse rivolgendosi a moli di pubblico diverse, ma rende bene l’idea di come il mercato si sia spezzettato a tal punto che anche il concetto di notorietà si è fatto discretamente relativo.

Anche solo per evitare quell’effetto che la Gen Z definirebbe “cringe”, per cui molti adulti cominciano quasi a vantarsi di non conoscere artisti più giovani; che si fa sempre più imbarazzante. È un insopportabile rituale annuale quello del coro che si leva dai bar (una volta) e dai social (oggi) ad ogni lista del cast di Sanremo: «Ma chi sono questi??». Quest’anno probabilmente è riferito in particolare a nove big in gara e noi abbiamo deciso di raccontarveli, anche per dimostrarvi che proprio da alcuni di questi artisti ci aspettiamo le cose migliori.

