Flavia Vento e quella passione per Fedez: «Per lui rinuncerei al mio voto di castità»

L'ex modella racconta alla Rai anche del suo alcolismo e di come è riuscita a uscirne grazie a quello che definisce un vero e proprio miracolo

«Dieci anni fa bevevo una bottiglia di vino al giorno e stavo diventando alcolizzata. Ho pregato la Madonna e ho smesso di bere», a raccontarlo è Flavia Vento ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio week end, che andrà in onda sabato 15 febbraio alle 14 su Rai 2. Nella puntata, di cui emergono alcune anticipazioni, l’ex modella racconta del suo passato travagliato e di come è riuscita ad allontanarsi dall’alcol: «Ho pregato la Madonna e ho smesso di bere. Ora sono un’altra persona». Un’altra persona che adesso cerca una relazione seria, con qualcuno che da poco ne ha interrotta una (forse due). Vento ribadisce che il suo sogno rimane Tom Cruise, ma nel concreto ha già capito chi le piacerebbe conoscere più a fondo.

Flavia Vento: «Fedez è un uomo che potrebbe piacermi»

«Voglio rompere il voto di castità per un grande amore. Magari Fedez», racconta la showgirl parlando del rapper in questi giorni coinvolto nel racconto di Fabrizio Corona sulla fine della relazione con Chiara Ferragni, e i presunti intrecci amorosi della coppia con Angelica Montini e Achille Lauro. «Ho incrociato Fedez a un evento – argomenta -. Ho capito che è un uomo che potrebbe piacermi. Un amico mi ha promesso di organizzare e spero accada presto. Voglio innamorarmi seriamente». Sul fronte lavorativo, Flavia Vento non esclude un ritorno in Tv e si dice pronta per una nuova avventura: “Se mi chiamassero per L’Isola dei Famosi 2025, volerei subito”.