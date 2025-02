Sanremo 2025, la (probabile) scaletta della prima serata. Ecco l’ordine di uscita dei 29 cantanti in gara

L'ordine di apparizione delle ultime prove generali dà la linea per il debutto: la conferma di Carlo Conti

Si apre con Gaia, si chiude – entro l’1.20, ha assicurato Carlo Conti – con The Kolors. Fedez, Achille Lauro e Tony Effe ad adeguata “distanza di sicurezza”. Mancano ormai poche ore all’apertura del sipario dell’Ariston per la 75esima edizione del Festival di Sanremo, e Open è in grado di dar conto del probabile ordine di apparizione dei 29 big in gara attesi la prima sera, martedì 11 febbraio. La scaletta che circola tra gli addetti ai lavori è quella sulla cui base si sono alternati sul palco i cantanti nelle prove generali della vigilia. Ma il conduttore e direttore artistico della kermesse è stato molto chiaro nella conferenza stampa pre-Festival: l’ordine di apparizione dovrebbe essere rispettato, se cambiamenti ci saranno, saranno minimi. Ecco dunque l’ordine completo previsto dei cantanti in gara:

Gaia Francesco Gabbani Rkomi Noemi Irama Coma_Cose Simone Cristicchi Marcella Bella Achille Lauro Giorgia Willie Peyote Rose Villain Shablo feat. Gue, Joshua, Tormento Olly Elodie Massimo Ranieri Tony Effe Serena Brancale Brunori Sas Modà Clara Fedez Lucio Corsi Bresh Sarah Toscano Joan Thiele Rocco Hunt Francesca Michielin The Kolors

