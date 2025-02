Carlo Conti smentisce Fazio sui tempi biblici a Sanremo: «Tranquilli, entro l’1.30 tutti a dormire». Edoardo Bove all’Ariston per la finale – Il video

Il conduttore del Festival in "trasferta" sul Nove rassicura sulla durata delle puntate. «È anche per questo che ho chiamato Cattelan»

«State tranquilli», dice Carlo Conti ai telespettatori per una sera in trasferta sul Nove. È la risposta alla provocazione di Fabio Fazio sui tempi del Festival di Sanremo che sta per aprirsi. Fazio, carta e penna alla mano, fa quattro conti e prospetta al collega il rischio che le puntate quest’anno – con 29 cantanti in gara – possano durare la bellezza di 4 ore e 46 minuti. «Tranquilli, è anche per questo ho reintrodotto il Dopofestival. Lo condurrà Alessandro Cattelan ma io non lo guarderò, me ne vado a dormire», scherza il conduttore toscano. Ma in concreto, quindi, a che ora si chiuderanno le puntate del Festival? «Penso di finire all’1.15, 1.20 massimo» nelle serate “ordinarie”. Si sforerà sì sabato sera, per la finale, ma non di troppo: «Chiuderemo per l’1.30, massimo 1.40», assicura Conti. Che in queste ore ha annunciato proprio per l’ultima sera un altro ospite speciale: Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina che lo scorso 1° dicembre ha avuto un malore in campo durante il match contro l’Inter che lo ha obbligato a subire un intervento al cuore e a lasciare per il momento il calcio giocato. «L’ho chiamato chiedendogli se gli facesse piacere venire a trovarci al Festival. Mi ha subito detto sì», dice Conti all’Ansa. Bove salirà sul palco dell’Ariston nella serata finale, sabato 15 febbraio, e sarà chiamato a presentare una delle canzoni in gara.