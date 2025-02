Conti sotto attacco perché ospite «della rete concorrente» per Sanremo, le accuse e i sospetti sulla Rai. Fazio lo difende: «Lo faccio con tutti»

Parte la protesta dal M5s per la scelta del direttore artistico del Festival. Le accuse e i sospetti dei Cinque stelle sugli interessi di Discovery su Sanremo

Scoppia la polemica sull’ospitata di Carlo Conti a Che tempo che fa pochi giorni prima dell’inizio di Sanremo. L’annuncio della partecipazione del direttore artistico del Festival al programma di Fabio Fazio e della concorrente di Discovery non è piaciuto agli esponenti del M5s in Commissione di Vigilanza Rai. «Anche quest’anno la Rai ha deciso di promuovere Sanremo… su una rete concorrente! Un’ammissione involontaria ma chiarissima: se vuoi davvero far arrivare un messaggio al pubblico, meglio rivolgersi alla concorrenza piuttosto che puntare sulle proprie trasmissioni».

I sospetti del M5s su Sanremo

Dal M5s si allunga anche il sospetto che dietro la mossa di Conti ci sia un piano. Quantomeno il tempismo sarebbe sospetto, secondo i Cinque Stelle, visto che «proprio oggi, su Repubblica, Alessandro Araimo, ad di Warner Bros-Discovery Italia e Iberia, ha detto di guardare con interesse alla futura gara per organizzare Sanremo. Forse al netto del ricorso si sta già preparando al passaggio di consegne? Al di là delle ironie è una scelta editoriale che denota il declino di chi per promuovere i propri prodotti danneggia il suo palinsesto».

La difesa di Fazio

In soccorso di Conti deve intervenire Fazio, che però rischia di infiammare ancora di più la polemica. Il conduttore ex Rai ricorda come già in passato avevano partecipato al suo programma i conduttori del Festival, vedi Amadeus e Fiorello. Fazio parla anzi di una sorta di «tradizione». E Conti non farà eccezione, anche in virtù del fatto che «io e Carlo – dice Fazio – siamo amici da tutta la vita».

Fazio spiega poi che secondo lui la televisione «sia una sola, sempre». Perciò l’incrocio tra volti noti delle varie reti è una cosa praticamente inevitabile: «Io parlo di tutti i programmi, di tutte le reti ogni sera che vado in onda: faccio pubblicità ai programmi delle altre emittenti, proprio perché penso che la televisione sia una sola, in particolar modo con la Rai con la quale sono stato 40 anni e con la quale ovviamente ho un rapporto speciale». E sulla polemica dei Cinque Stelle, Fazio taglia corto: «Dal mio punto di vista è una cosa senza ragione».