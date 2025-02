Bianca Balti sul mondo della moda dopo la scoperta del tumore: «Certi brand hanno smesso di chiamare»

La modella sarà co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. In un lungo post su Instagram, racconta le tappe della sua carriera. E il momento più difficile, quando le è stata diagnosticata la malattia

Un pezzo del mondo della moda ha letteralmente voltato le spalle a Bianca Balti, non appena la modella ha rivelato la diagnosi di cancro alle ovaie. È lei stessa a raccontare in un lungo post su Instagram quanto è cambiato con la malattia l’atteggiamento di, fino a poco prima, la cercava per sfilate e servizi fotografici. La modella sarà co-conduttrice della seconda serata di Sanremo. Una tappa del tutto inaspettata per lei, dopo che lo scorso settembre ha scoperto il tumore. Su Instagram, Balti ha ripercorso la sua carriera e ha spiegato quanto sia cambiata dopo la diagnosi, il primo intervento e la chemioterapia.

Com’è iniziata la carriera di Bianca Balti

«Fare la modella mi è capitato per caso», spiega Bianca Balti sul suo profilo Instagram. «I clienti mi offrivano lavori e io accettavo o meno, in base alla creatività e al budget. Ha funzionato come una magia per quasi due decenni». Certo è arrivato il Covid nel 2020, inevitabilmente «le cose sono rallentate un po’ e ho deciso di assumere un ruolo più attivo nella mia carriera. Ho riconosciuto i miei valori unici: la mia voce, le mie convinzioni e le mie esperienze. Essendo me stessa senza vergogna, sono entrata in contatto con un pubblico che mi apprezzava esattamente per la donna che ero».

Il cambiamento dopo la diagnosi del tumore

Molto però sarebbe cambiato dopo la diagnosi del tumore: «Tutti sono diventati comprensibilmente restii a contattarmi per lavoro. Oltre a mandarmi fiori e biglietti d’auguri, alcuni brand hanno smesso di considerarmi una persona con cui lavorare». Con le foto recenti sul set, pubblicate sui suoi social, Bianca Balti vuole mostrare a loro «e al mondo intero il potere del mio nuovo look. Ho sbloccato il potenziale della nuova me per poter sentire di nuovo il mio valore».

