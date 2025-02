Sanremo 2025, Carlo Conti si commuove ricordando la mamma. Attesa per Jovanotti sul palco «coi tamburi», giovedì Bennato

Questa sera sul palco dell'Ariston ci saranno, insieme al direttore artistico, anche Antonella Clerici e Gerry Scotti

L’attesa è quasi terminata. Mancano poche ore all’inizio della prima serata del Festival di Sanremo, che quest’anno vedrà nelle vesti di direttore artistico Carlo Conti. Nella conferenza stampa che anticipa la prima serata, il conduttore toscano ha confermato che l’ordine di uscita degli artisti dovrebbe rispecchiare – salvo qualche piccola modifica – la scaletta diffusa ieri in serata. «C’era una cosa che non andava bene», dice Conti davanti ai giornalisti. «Il transparent, ossia il sipario trasparente, c’era per due cantanti di fila e ci sembrava brutto tenerli così vicini». Al fianco di Conti sul palco ci saranno per la prima serata due co-conduttori, Antonella Clerici e Gerry Scotti. In quota “ospiti” ci saranno invece Jovanotti, ma anche la star israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad, che canteranno insieme Imagine di John Lennon.

La scaletta definitiva della prima serata

Di seguito l’ordine definitivo di uscita degli artisti in gara nella prima serata del Festival di Sanremo:

Gaia

Francesco Gabbani

Rkomi

Noemi

Irama

Coma_Cose

Simone Cristicchi

Marcella Bella

Achilla Lauro

Giorgia

Willie Peyote

Rose Villain

Olly

Elodie

Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento

Massimo Ranieri

Tony Effe

Serena Brancale

Brunori Sas

Modà

Clara

Lucio Corsi

Fedez

Bresh

Sarah Toscano

Joan Thiele

Rocco Hunt

Francesca Michielin

The Kolors

Edoardo Bennato ospite giovedì sera

In conferenza stampa, Carlo Conti ha anche confermato la presenza di un ospite speciale per la serata di giovedì, la terza del Festival. Si tratta di Edoardo Bennato, che sul palco dell’Ariston canterà Sono solo canzonette. «Voi spoilerate tutto, scoprite le cose anche prima di me», scherza Carlo Conti con i giornalisti.

L’esibizione di Jovanotti

In conferenza stampa, Carlo Conti svela anche qualche dettaglio sull’esibizione di Jovanotti, ospite speciale della prima serata del Festival. Si partirà fuori dall’Ariston «con tamburi in tutta la città», assicura il direttore artistico. «Poi ci faremo una chiacchierata e farà un brano del suo nuovo album Corpo Umano, che è già un successo», dice Conti. E poi aggiunge: «Gli chiederemo biglietti omaggi per il suo tour».

Il dopofestival di Cattelan e le polemiche tra Fedez e Selvaggia Lucarelli

Insieme al Festival vero e proprio, questa sera inizierà anche il Dopofestival di Alessandro Cattelan. «Non si dica che non credo nel progetto fino in fondo. Sono andato a giocare a pallone con i ragazzi della Sanremese», dice il conduttore mentre arriva di corsa in conferenza stampa con un borsone da calcio. Il Dopofestival, ribadisce Conti, inizierà intorno all’1:30. «Regaleremo un momento di decompressione, cazzeggio e scherzo dopo la serata. C’è una bella squadra e ci troviamo bene», assicura Cattelan. Assieme a lui ci sarà anche Selvaggia Lucarelli come ospite fissa. Al che in sala stampa c’è chi chiede se Fedez rinuncerà alla partecipazione al Dopofestival proprio per evitare di rivedere la giornalista con cui ha spesso battibeccato in passato. «Non so cosa accadrà. Tutti i cantanti sono invitati, Selvaggia è una persona intelligente. Se ci dà fastidio il gossip, dovremmo smettere di seguirlo», risponde Cattelan. E a proposito di polemiche, il conduttore del Dopofestival ha anche aggiunto: «Da bambino io ascoltavo Bella Stronza di Masini».

Il calcio e la scusa per gli ascolti

Una delle novità della prossima edizione del Festival di Sanremo riguarda alcuni cambiamenti nelle rilevazioni statistiche Auditel per calcolare gli ascolti. Ripetere i numeri impressionanti macinati da Amadeus nelle ultime edizioni della kermesse sarà un’impresa ardua per Carlo Conti, che dovrà vedersela anche con una concorrenza inaspettata: quella delle partite di Juventus e Milan in Champions League, che giocheranno proprio in concomitanza con le prime serate del Festival. «Avrò una scusa in più per dire che abbiamo fatto meno degli ultimi anni», scherza il direttore artistico di Sanremo.

Il sistema Total Audience e il confronto con il passato

Marcello Ciannamea, direttore dell’intrattenimento Prime Time della Rai, ha precisato che è impossibile comparare gli ascolti di quest’edizione di Sanremo con le precedenti a causa dei diversi sistemi di rilevazione. Il 30 dicembre 2024 è entrato a regime infatti il sistema Total Audience. Sarà vantaggioso oppure no? «Lo vedremo con tutti i dati che verranno specificati, chi guarda sulla tv lineare o in second screen», risponde Ciannamea.

La commozione di Carlo Conti per la mamma

In conferenza stampa, Carlo Conti è tornato anche sulla sua risposta di ieri sull’antifascismo per una postilla: «Volevo precisare che ieri ho detto che la domanda se fossi antifascista era anacronistica perché oggi dobbiamo essere tutti, fortemente antifascisti». Quando gli viene fatta una domanda sul rapporto con i genitori, il direttore artistico di Sanremo non riesce a trattenere le lacrime. «Sono stato tirato su solo dalla mia mamma, dato che mio babbo morì quando avevo 18 mesi. Era una donna fortissima che mi ha insegnato due cose fondamentali: il rispetto e l’onestà. Faceva un sacco di lavori per tirare su questo zuzzurellone, ma la sera non è mai mancata la tavola apparecchiata anche solo per noi due», dice Carlo Conti visibilmente commosso.

Il ricordo di Alex Benedetti

In apertura di conferenza stampa, gli organizzatori del Festival hanno voluto ricordare Alex Benedetti, il direttore di Virgin Radio morto suicida ieri a Milano.

Quasi 1.500 giornalisti accreditati

Complessivamente sono 1.487 le persone accreditate con la stampa per seguire il Festival di Sanremo, tra cui 157 testate. Di queste, 44 sono testate estere, che sono ormai diventate una presenza fissa della kermesse musicale ligure. In sala stampa sono accreditati non solo i giornalisti di carta stampata, tv, radio e digital, ma anche fotografi e addetti stampa delle case discografiche degli artisti in gara.

