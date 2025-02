Jovanotti ascolta per la prima volta il suo nuovo brano in radio: «Riaccende tutto un frullatore che mi porto dentro» – Il video

Lorenzo Cherubini su Instagram: «Dovete sapere che la mia regola da sempre è che quando sento un mio pezzo alla radio devo ascoltarlo fino alla fine»

Jovanotti, pseudonimo di Lorenzo Cherubini, ascolta «per la prima volta» il suo nuovo brano Un mondo a parte in radio. «Dovete sapere che la mia regola da sempre è che quando sento un mio pezzo alla radio devo ascoltarlo fino alla fine», dice nel filmato pubblicato su Instagram. «In questo caso – continua – mi fermo perché voglio filmare questo momento e condividerlo con voi». La canzone fa parte dell’album «Il corpo umano Vol.1». Era tanto tempo – come abbiamo scritto nelle recensioni di inizio febbraio su Open – che non ritrovavamo un sentimentalismo così genuino messo dentro i brani di questo album, che siano ballad come, appunto, Un mondo a parte o Grande da far paura o che il cantautore ritrovi quel gusto per sonorità tribali applicate al pop, alla narrazione dei suoi viaggi, delle sue avventure, del suo amore, più in generale della sua visione del mondo. Nel video pubblicato sui social, Jovanotti – tornato da Sanremo dove si è esibito all’Ariston come super ospite della prima serata del Festival – tiene inoltre a precisare che il primo ascolto via radio di un suo pezzo «riaccende tutto un frullatore che mi porto dentro», si legge nel post. «La radio è il mio asilo nido, l’oratorio, la palestra, il sottotavolo, il palcoscenico, il luogo dove per la prima volta ho intravisto la felicità e quindi quando una canzone ci mette radici io dico grazie. Grazie a tutti!», conclude.