La nonna di Lucio Corsi: «Un ragazzo timido, ma si è svegliato parecchio» – Il video

Il collegamento dal ristorante di famiglia a Castiglione della Pescaia. «Se son riuscita a parlare con lui? Sì, sì, diamine, tutti i giorni. Almeno al telefono»

«Un ragazzo timido, ma si è svegliato parecchio». Così la nonna di Lucio Corsi, la signora Milena, collegata a La volta buona racconta di suo nipote e della sua avventura al Festival di Sanremo. «Se son riuscita a parlare con lui? Sì, sì, diamine, tutti i giorni. Almeno al telefono», racconta dal suo ristorante che gestisce a Castiglione della Pescaia. «Quando è arrivato secondo? Mi prendeva un infarto, si erano tutti ammattiti, non ce lo aspettavamo», aggiunge.

Lucio nella cucina del ristorante di nonna Milena

La signora Milena, nonna materna del cantante, ha seguito con i genitori il Festival. Spiega che la ricetta dei suoi tortelli «non si dà». E ha invitato la conduttrice Caterina Balivo a mangiare al suo ristorante: «Quando decide di venire ci telefona e apriamo per lei». Il ristorante, specializzato in tortelli, è strapieno. Durante il collegamento, spiegano, son finiti i tortelli in cucina, a quanto pare molto richiesti.

Due nipoti d’oro c’ho, spiega la signora. Da piccolo si faceva viziare? «Ehhh, è mio nipote. Quando torna a casa? Mi ha detto dal 23 al 25, noi c’abbiam voglia di vederlo».