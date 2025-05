Fiorello imbarazza Amadeus, la folle live social su come lo fa tornare in Rai e a Sanremo: «Guarda quanta gente: non sono più abituato» – Il video

Fiorello assicura ad Amadeus che i dirigenti Rai non vedono l'ora che torni in viale Mazzini. Il progetto di tornare al Festival di Sanremo: «Ma dopo De Martino». La battuta di Gianni Morandi che si immagina a 90 anni sul palco dell'Artiston

Sono le dirette social di Fiorello ormai lo show più interessante, forse più del suo nuovo programma «La pennicanza» su Radio2. L’ultima live su Instagram è riuscita a mettere insieme gli amici Gianni Morandi e Amadeus, oltre al fedelissimo Biggio. La diretta raggiunge in pochissimo tempo numeri di tutto rispetto. E Fiorello crea l’occasione per un assist irresistibile per Amadeus, passato al Nove dopo i successi insieme al Festival di Sanremo: «Volevo comunicarvi che ci sono 6500 persone. È un numero grossissimo», dice Fiorello. Amadeus risponde con sarcasmo: «Non sono abituato a questi numeri da un sacco di tempo».

Amadeus «non sta bene al Nove»

La diretta è anche l’occasione per un’altra provocazione di Fiorello sulla Rai, dopo la battuta su Domenica In che sembrava sconvolgere i piani dei prossimi anni sullo storico show di viale Mazzini. Dopo Mara Venier, al centro degli sfottò c’è Amadeus e il suo ipotetico ritorno in Rai. Biggio dice: «Ma Amadeus sta bene al Nove…». E Fiorello risponde: «No, non sta bene al Nove…». Poi aggiunge: «Io ho parlato con i dirigenti Rai, non sto scherzando. “Caso mai Amadeus…”. Mi hanno detto: “Per Amadeus le porte sono sempre aperte”. Quando finisce, e finirà un giorno, non devi andare da un’altra parte. Non devi andare a Mediaset, devi andare in Rai».

La reazione di Amadeus

Amadeus imbarazzo ride e risponde: «magari non mi prende né l’uno né l’altro». L’amico Rosario però non molla e lo rassicura: «Io so come funziona. Coletta ti ama, è proprio innamorato di te». Di mezzo però c’è il contratto generosissimo che la Warner ha offerto ad Amadeus per lasciare la Rai. E per quanto al momento gli ascolti non stiano proprio premiando la sua scelta, tornare indietro non sarà un’operazione semplicissima.

Il ritorno per Sanremo con Morandi in carrozzina e Amadeus nel 2035

Inevitabile per i quattro chiacchierare durante la diretta di Sanremo. Loro che a vario titolo hanno segnato la storia del Festival, immaginano un ritorno all’Ariston. Magari però non proprio immediato. «Pensa un giorno, tra 10 anni, noi quattro a Sanremo – dice Fiorello – Adesso è così: Conti il prossimo anno, poi De Martino almeno due anni. Appuntamento a dopo De Martino». E Gianni Morandi, seppur in formissima a 80 anni, prova a immaginarsi sul palco dell’Ariston fra 10 anni e dice: «Dovete dirmi chi spinge la mia carrozzina».