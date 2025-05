Fiorello scatenato su Radio2: «Sì sono indagato, ma niente di ufficiale». Il caso sui festini con «escort e cocaina» e la battuta su Amadeus

Lo showman regala uno dei momenti più esilaranti della Pennicanza quando parla dell'indagine per diffamazione a suo carico a Imperia. E tira in ballo «un amico che ha anche condotto Sanremo da lì»

«Sì, sono indagato, anche se ancora nulla di ufficiale», scherza Fiorello in apertura della terza puntata del suo «La Pennicanza. All’inizio del nuovo programma su Radio 2 con Fabrizio Biggio, lo showman torna sulla vicenda emersa lo scorso 18 aprile. Da allora è emerso che Fiorello è indagato per diffamazione dalla procura di Imperia, dopo una querela del vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana. Tutta colpa di una puntata di «Viva Rai2!», in cui Fiorello faceva riferimento ai «festini con escort e cocaina», dai quali però Piana risulta totalmente estraneo.

Fiorello scherza sulla vicenda e racconta come si sente come indagato esordiente: «È la prima volta nella mia vita, ma devo dire che è una bella sensazione, ti senti importante! Adesso posso finalmente usare tutte quelle frasi da indagato: “ho agito sempre nel rispetto della legge”, “sono sereno”, “confido nella magistratura”… E sia chiaro: io non ho nulla contro la Liguria, ho anche un amico che ha condotto Sanremo da lì!», continua prendendo in giro Amadeus.