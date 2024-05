Fiorello commosso negli studi vuoti di «VivaRai2!», il tour nostalgico che sembra un addio – Il video

La musica a palla alle 7 di mattina non c’è più, né i balletti, la folla del pubblico alle transenne, le risate nello studio circondato dal plexiglass, tutto finito. Dopo un’intera stagione di levatacce all’alba, Fiorello si è presentato di buon’ora oggi domenica 12 maggio al Foro Italico per dare un ultimo saluto agli studi di «VivaRai2!». Sono ormai lontanissimi i ricordi delle beghe con i vicini di casa in via Asiago, tormentati dai rumori della festa che ogni mattina accompagnava le puntate dello show di Fiorello. Perciò lo spettacolo aveva trovato una nuova e confortevole casa lontano dai palazzi. E ne è nata una stagione per Fiorello indimenticabile, ricca di ospiti e battute spesso e volentieri diventate virali anche sui social. Davanti quel deserto, con i coriandoli ancora per terra in studio e le sagome di cartone che aspettano di essere portate via, Fiorello non ha potuto evitare di commuoversi. Lo si sente nitidamente nel video che pubblicato sui social, mentre girovaga tra la scrivania che ha condiviso con Biggio e Casciari. Ora si sente solo il canto degli uccellini e il passaggio delle auto, che non saranno più intrattenute al semaforo dagli spettacoli folli degli ospiti dello show. E chissà se si tratta di un arrivederci o di un addio.

Leggi anche: