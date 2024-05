Fiorello e Amadeus insieme per l’ultima puntata di “Viva Rai2!”: «Gli Amarello non moriranno mai» – Il video

Per l’ultima puntata stagionale di Viva Rai2! Fiorello ha voluto accanto a sé l’amico di sempre Amadeus, all’ultima apparizione live sugli schermi Rai prima di passare al Nove. Intorno c’è un clima di grande entusiasmo, con oltre mille persone fuori dal glass al Foro Italico, e tanti curiosi e fan anche al semaforo, uno dei luoghi iconici dello show, dove gli “Amarello” si sono esibiti in mattinata. «Questi al Nove te li sogni», scherza Fiorello. «È la prima volta che vado al semaforo anch’io, e non vorrei che fosse l’ultima», ironizza ancora lo showman. «Gli Amarello non moriranno mai», aggiunge, infine, prima di esibirsi con Amadeus in un mini show in mezzo al traffico, nel breve intervallo tra il rosso e il verde.

