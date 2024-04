Amadeus ha firmato con Discovery, l’annuncio: tre programmi e lo sviluppo di nuovi format. Il debutto in autunno sul Nove

Si aspettava solo l’annuncio, e alla fine è arrivato: dopo l’addio alla Rai Amadeus passa a Discovery. Il conduttore tv, anche direttore artistico degli ultimi cinque Festival di Sanremo, ha firmato un contratto di quattro anni con Warner Bros. Debutterà il prossimo autunno sul Nov, dove raggiungerà anche due vecchi volti Rai, come Maurizio Crozza e Fabio Fazio. «Ti aspettiamo, un abbraccio!», gli ha dato il benvenuto il conduttore di Che tempo che fa. « Dopo un 2023 senza precedenti e un inizio 2024 ancora più promettente, segna un nuovo clamoroso colpo nel mondo dell’intrattenimento televisivo», festeggia la Warner nell’annuncio ufficiale, «Amadeus, uno dei volti più amati della televisione italiana, showman, conduttore, dj, protagonista indiscusso ormai da anni del preserale, dell’access prime time e del prime time, direttore artistico dei record per i suoi Festival di Sanremo, entrerà nella squadra dei talenti targata Warner Bros». Dopo tante indiscrezioni uscite negli scorsi giorni sul ruolo che avrebbe avuto, Amadues ha firmato un contratto che gli permetterà non solo di condurre un programma in access prime time e due in prime time, ma anche di collaborare attivamente con il senior management nello sviluppo di nuovi format di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo. Quell’autonomia e possibilità di avere un incarico più maangeriale che in Rai non era riuscito a ottenre. Nei prossimi mesi, annuncia Warner Bros, verranno diffusi ulteriori dettagli sul contratto.

Leggi anche: