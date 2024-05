Fiorello impietoso su Biggio: «Dategli Sanremo che lo distrugge». La frecciata al governo sullo sciopero dei giornalisti Rai – Il video

Nell’ultime settimana di stagione per «VivaRai2!», Fiorello prende di mira la fedele spalla Biggio, protagonista involontario di un fuoriprogramma all’ultima cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Quando lui ha consegnato in una specie di sottoscala il premio per i migliori costumi a Sergio Ballo e Daria Calvelli per il film «Rapito», è partita una dura polemica da parte di Ballo che lamentava un trattamento poco dignitoso. Il tutto davanti alla faccia imbarazzata del povero Biggio che ha cercato di fare il possibile per evitare di aggravare ulteriormente la situazione. Fiorello impietoso commenta: «Sono stati i David più belli di sempre, con l’Attila della tv – scherza lo showman parlando del collega -. Ci aveva provato al Festival di San Marino, poi da Bolle, al Concertone del 1 maggio l’anno scorso… quest’anno ha distrutto i David! Amici del premio Strega, chiamatelo!”. E poi arriva un altro suggerimento: «Una volta Celentano disse di voler fare Sanremo per distruggerlo, perché solo così poteva rinascere. Io un’idea ce l’avrei, è seduta alla mia destra. Date Sanremo a Biggio!»

Si passa poi alla satira, con i commenti di Fiorello sulle partecipazione di Giorgia Meloni al raduno dei Bersaglieri: «Ha provato a fare la mancetta. Non è stato ripreso ma ci ha provato anche Crosetto, i sismografi hanno registrato 3.1». E infine Fiorello si è lanciato in una battuta sullo sciopero dei giornalisti Rai che aderiscono al sindacato Usigrai: «Il Governo però nega qualsiasi forma di ingerenza. Lo confermerà oggi stesso il ministro Lollobrigida alla conduzione del Tg1».

