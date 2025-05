Il gioco da mimo di Fiorello nella diretta social e l’annuncio ai seguaci: «Domani sera si riforma così la coppia con Amadeus su Instagram» – Il video

Fiorello e Fabrizio Biggio, ormai affiatato duo anche lontano dalla glass box di Viva Rai2!, hanno regalato ai fan un momento di puro intrattenimento durante una diretta su Instagram

Fiorello e Fabrizio Biggio, ormai affiatato duo anche lontano dalla glass box di Viva Rai2!, hanno regalato ai fan un momento di puro intrattenimento durante una diretta su Instagram, improvvisando un vivace sketch basato sul gioco del mimo. L’iniziativa ha subito catturato l’attenzione degli utenti collegati, generando un’ondata di entusiasmo sui social. La risposta del pubblico non si è fatta attendere: migliaia i follower connessi in tempo reale, numerosi i commenti divertiti. «Per favore, fate un programma la domenica al posto di Domenica In», ha scritto un fan. E c’è anche chi, tra le righe di ironia e nostalgia, invoca un ritorno della complicità tra Fiorello e Amadeus: «Ma uno scherzo ad Amadeus ora ci starebbe», ha suggerito un altro utente, con riferimento alla celebre videochiamata fatta dal comico siciliano nel programma radiofonico Radio2 Radio Show. La Pennicanza, che conduce insieme a Biggio. Durante la stessa diretta, Fiorello ha quindi anticipato la reunion digitale con l’amico: «Domani sera allora chiamiamo Amadeus», ha annunciato.