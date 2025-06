Fiorello spoilera in diretta il nuovo brano di Giorgia, la reazione della cantante: «Sei matto» – Il video

Il siparietto nell'ultima puntata de "La Pennicanza", il programma di Rai Radio 2. Tra gli ospiti - in collegamento - anche Jovanotti e Amadeus

Gran finale di stagione per La Pennicanza, il programma di Rai Radio2 condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio, che dopo tre settimane di comicità va in pausa estiva. Ma il congedo potrebbe non essere definitivo: «Tutto può succedere, ma ci piacerebbe tornare in onda a ottobre. Ci ragioneremo durante l’estate!», ha detto Fiorello, lasciando aperta la porta al ritorno. Tra i momenti più esilaranti dell’ultima puntata di stagione, la telefonata improvvisa a Giorgia, colta alla sprovvista – e in bagno – mentre Fiorello mandava in onda un inedito del suo nuovo album: «Ma come hai fatto? Neanche io ce l’ho finito! Sei matto!», ha reagito la cantante tra le risate.

Il collegamento con Amadeus e Jovanotti

Poi il collegamento con Amadeus, che ha ringraziato ironicamente: «Grazie per aver parlato di me tutti i giorni sulla Rai, non accadeva dai tempi di Sanremo!». Fiorello lo ha provocato scherzosamente: «Questa casa aspetta a te, non ora… ma sappi che qualche vertice Rai annuisce! Quando Coletta ha saputo della tua telefonata ha fatto gli occhi a cuoricino». Altro momento cult, il collegamento con Jovanotti, che ha lanciato una provocazione ironica: «Liberato? Sono io!». Pronta la risposta di Fiorello: «Pensavo fosse Elena Ferrante!», con Jovanotti che ha rincarato: «Infatti, sono anche Elena Ferrante!». A chiudere il giro di saluti, i messaggi in diretta di Linus e la partecipazione in studio di Bianca Guaccero. La Pennicanza si congeda così, ma con il pubblico già pronto a sintonizzarsi per un possibile ritorno in autunno.