Lo show di Fiorello già chiude: «Facciamo sfigurare gli altri…». L’ultimo addio alla Rai e l’ipotesi che esalta i fan

Lo showman parla di «un antipasto» andato in onda su Radio2. Pochi giorni live e il programma La Pennicanza già si ferma. Che cosa ha detto Fiorello sul possibile ritorno a ottobre

È iniziata l’ultima settimana per il nuovo show di Fiorello, che già chiude i battenti dopo circa 15 giorni dall’esordio. Il 6 giugno chiude i battenti «Radio 2 Radio Show – La Pennicanza», che lo showman conduce con Fabrizio Biggio. Che a Fiorello non piacesse granché lavorare d’estate si era già un po’ capito dopo la chiusura di «VivaRai2!», dopo una vita passata a fare l’animatore nei villaggi turistici, poi con Radio Deejay, senza dimenticare i giri d’Italia interminabili con il Karaoke. Non è chiaro quindi se lo show sperimentalismo, che sembrava già essere iniziato un po’ per gioco, finisca per volontà dei suoi protagonisti o dei vertici Rai.

Il ritorno di Fiorello a ottobre con un programma stabile

Fiorello al solito la butta lì in battuta, con un po’ di provocazione surreale e cenni di anticipazioni possibili. «Questa è l’ultima settimana – ha annunciato in diretto – I vertici Rai dicono che siamo troppo forti, facciamo sfigurare il resto della radio e quindi dobbiamo fermarci». E poi aggiunge: «Questo potrebbe essere stato solo un antipasto. È possibile che il programma ricominci a ottobre, con una serie lunga, in maniera stabile. Vedremo!». Sempre che a Fiorello vada, sempre che lui trovi il modo di divertirsi. E sempre che i vertici Rai non cambino idea nel frattempo.