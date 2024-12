Festival di Sanremo, i Big in gara saranno 31. La sorpresa di Carlo Conti: «È una coppia»

È «del tutto inedita. Non potevo dire di no», ha aggiunto spiegando che l'annuncio arriverà domani 18 dicembre in occasione della finale di Sarà Sanremo

Fatto 30, facciamo 31. E infatti così sarà per la prossima edizione del Festival di Sanremo: «I big saranno 31, è una coppia e la annuncerò domani», ha rivelato il direttore artistico Carlo Conti durante una conferenza stampa. Domani, 18 dicembre, si svolgerà la finale di Sarà Sanremo, il programma che permetterà a 3 giovani talenti di accedere alle serate della kermesse della Canzone italiana. Conti ha anticipato che un’altra canzone si aggiungerà alla lunga lista di Big presentata il 1° dicembre. A cantarla ci sarà «una coppia del tutto inedita alla quale non potevo dire di no», ha aggiunto. Il direttore del prime time, Marcello Ciannamea, ha inoltre anticipato che «la Rai sta predisponendo il ricorso al Consiglio di Stato» dopo la sentenza del Tar Liguria che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla tv pubblica del Festival da parte del Comune di Sanremo.

In copertina: ANSA I Il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, in serata fuori dal Casinò, dove lo attendeva una troupe per girare uno spot per una nota casa automobilistica, 16 dicembre 2024.