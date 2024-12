Sanremo 2025, svelati i titoli delle 30 canzoni in gara

I brani dei cantanti in corsa annunciati dal conduttore Carlo Conti durante la serata dedicata ai giovani talenti in corsa per il palco dell'Ariston

In attesa di conoscere con quali nomi verrà composta la riesumata categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025, durante Sarà Sanremo, il format simil talent voluto dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti, sfilano uno ad uno i 30 big già annunciati dal conduttore toscano. Per ognuno di loro breve intervista e il titolo del brano che canteranno durante il prossimo Festival della Canzone Italiana sul palco del teatro Ariston.

Tutti i titoli delle canzoni di Sanremo 2025

(Lista in aggiornamento)

Francesco Gabbani – Viva la vita

Clara – Febbre

Achille Lauro – Incoscienti giovani

Brunori SaS – L’albero delle noci

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

Giorgia – La cura per me

Emis Killa – Demoni