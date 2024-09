La replica in musica di Fedez a Tony Effe: «Con te Chiara ha fatto beneficienza, sei solo uno str**o truffatore» – Il video

«Chissà se lei era d’accordo nel pubblicare quel vocale. Ti sei trasformato in un consulente matrimoniale?». Continua senza sosta il dissing tra Fedez e Tony Effe: è arrivata la replica del rapper al pesante brano che Effe ha fatto uscire nella serata di ieri dal titolo Chiara. Lo fa con una nuova canzone ad hoc, Allucinazione collettiva, che uscirà stasera all’una di notte. Ma con un video su Instagram l’ex marito di Chiara Ferragni dà una sostanziosa anteprima del testo e della musica, con un passaggio chiave. «Testo da boomer moralista in cui mi hai fatto la paternale», attacca Fedez nella canzone, dove Effe diventa Tony LucRarelli perché «vuole fare hype con i suoi figli». «Lei grida indignata “Abbia rispetto per i figli” poi manda gli audio ai rapper scarsi che li insultano nei dissing», recita una strofa con un palese riferimento all’intervento di Ferragni sul dissing. Poi il durissimo commento sulla famosa exit strategy legata al caso pandoro. «”Mio marito è una merda”, è stata la tua exit strategy». E incalza: «Mi dispiace che Chiara ti abbia dato confidenza. Almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza». Ma non finisce qui, la risposta di Fedez tocca ogni accusa, punto per punto. All’attacco di Tony in cui aveva messo nero su bianco che «Lei ti è rimasta accanto nella malattia e quando aveva bisogno sei scappato via», il rapper risponde: «Ti hanno mia spiegato la differenza tra un tumore e uno stronzo che è accusato di essere un truffatore?».

