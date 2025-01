Gerry Scotti a Sanremo? La voce sul patto Rai-Mediaset: perché Carlo Conti lo può portare al Festival

A lanciare l'indiscrezione è Dagospia con il giornalista Giuseppe Candela. La voce sul conduttore Mediaset torna, dopo che già nel 2024 sembrava a un passo dal palco dell'Ariston

Gerry Scotti accanto a Carlo Conti nella prima serata di Sanremo? La voce sul conduttore Mediaset torna a circolare anche quest’anno, com’era già accaduto per l’edizione 2024, l’ultima guidata da Amadeus. A rilanciarla stavolta è un’indiscrezione del giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, secondo cui la presenza di Scotti sul palco dell’Ariston rientrerebbe sul presunto «patto di non belligeranza» sugli ascolti tra Mediaset e Rai durante i giorni del Festival. Secondo il flash di Dagospia, Gerry Scotti sarebbe «la carta coperta di Conti», che punta a portare il volto storico di Mediaset in prima serata su Rai1 per martedì 11 febbraio.

Le voci su Gerry Scotti a Sanremo circolavano anche negli ultimi mesi del 2023. Una sua partecipazione al Festival come ospite sembrava sempre più probabile, soprattutto dopo la foto pubblicata sui social con Amadeus, direttore artistico di allora. Ma ci aveva pensato lui dallo studio di Verissimo a frenare i fan: «Io e Amedeo abbiamo parlato di tutto in quella situazione: di figli, di pressione, di colesterolo, di Milan e di Inter, ma vi giuro che la parola Sanremo non è nemmeno stata pronunciata».