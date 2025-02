Giorgia e il Tapiro d’oro di Striscia per il sesto posto a Sanremo: «La mia vittoria è aver fatto una canzone che piacesse al pubblico» – Il video

Il servizio completo andrà in onda domani sera. la consegna del premio da parte di Valerio Staffelli

Dopo essere stata per tutta la settimana la grande favorita di pronostici ha sorpreso il sesto posto finale di Giorgia al Festival di Sanremo. Alla cantante è stato consegnato un premio altrettanto ambito: il Tapiro d’oro di Striscia la notizia, il primo. «Si aspettava di vincere?», le chiede Valerio Staffelli. «Proprio vincere magari no. La mia vittoria è aver fatto una canzone che piacesse al pubblico, arrivare alla gente. Dopo trent’anni di carriera ricevere ancora questo affetto è una vittoria. E comunque Olly ha meritato», la risposta di Giorgia all’inviato. Il servizio completo andrà in onda domani sera a Striscia la notizia, Canale 5.