Shiva di nuovo papà, ma la mamma non è la sua compagna Laura Maisano: «Non fatemi domande». Cosa scrive lei sui social

Il rapper Shiva ha annunciato su Instagram la nascita del suo terzo figlio, rivelando la data di nascita – 13 novembre 2025 – e il nome del piccolo con un brevissimo messaggio: «Benvenuto Ethan». Il lieto evento, tuttavia, è accompagnato da un alone di mistero. Il rapper non ha condiviso alcuna immagine del piccolo né ha svelato l’identità della madre, lasciando così spazio a domande e speculazioni. Solo pochi mesi fa, Shiva aveva condiviso con i fan la nascita di Atlas, il secondo figlio avuto dalla relazione con Laura Maisano. Nonostante l’annuncio, però, ai fan non è passato inosservato qualche elemento sospetto.

Le dichiarazioni dell’ex fidanzata

Alcuni dettagli mancanti sui social hanno suscitato dubbi tra i fan sull’identità della madre. Se per la nascita del piccolo Atlas, il rapper avevano condiviso foto del bambino e della madre, questa volta non c’è niente. Ma ad alimentare i dubbi sono le dichiarazioni del’ex compagna di Shiva, Laura Maisano, che ha rilasciato in una serie di stories su Instagram. «Occhi che fanno piangere, piangeranno», si legge nella prima. «Non fatemi domande perché è meglio che io non dia risposte», ha scritto nella seconda. Nella terza, Maisano ha espresso chiaramente un messaggio di rancore, pur senza riferimenti diretti. Rivolgendosi al figlio Atlas avuto con il rapper, ha scritto: «Tu non meritavi nessuna ombra, nessuna mancanza, nessuna crepa nel tuo cielo. E nella mia vita adesso e domani, per sempre sarà il tuo momento. Soltanto il tuo. Un tempo sacro che nessuno può toccare, uno spazio che nessuno potrà mai oscurare, una promessa che nessuno potrà spezzare. Nel mio cuore è solo il tuo momento. Goditelo, figlio mio».