Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJannik SinnerJeffrey Epstein
CULTURA & SPETTACOLOBambiniMusicaRapShiva

Shiva di nuovo papà, ma la mamma non è la sua compagna Laura Maisano: «Non fatemi domande». Cosa scrive lei sui social

15 Novembre 2025 - 12:04 Ugo Milano
embed
milano trapper shiva arrestato tentato omicidio
milano trapper shiva arrestato tentato omicidio
Il piccolo si chiama Ethan. Il rapper non ha condiviso alcuna immagine del bambino né ha svelato l’identità della madre. Le storie su Instagram della sua fidanzata con cui ha avuto un altro figlio

Il rapper Shiva ha annunciato su Instagram la nascita del suo terzo figlio, rivelando la data di nascita – 13 novembre 2025 – e il nome del piccolo con un brevissimo messaggio: «Benvenuto Ethan». Il lieto evento, tuttavia, è accompagnato da un alone di mistero. Il rapper non ha condiviso alcuna immagine del piccolo né ha svelato l’identità della madre, lasciando così spazio a domande e speculazioni. Solo pochi mesi fa, Shiva aveva condiviso con i fan la nascita di Atlas, il secondo figlio avuto dalla relazione con Laura Maisano. Nonostante l’annuncio, però, ai fan non è passato inosservato qualche elemento sospetto.

Le dichiarazioni dell’ex fidanzata

Alcuni dettagli mancanti sui social hanno suscitato dubbi tra i fan sull’identità della madre. Se per la nascita del piccolo Atlas, il rapper avevano condiviso foto del bambino e della madre, questa volta non c’è niente. Ma ad alimentare i dubbi sono le dichiarazioni del’ex compagna di Shiva, Laura Maisano, che ha rilasciato in una serie di stories su Instagram. «Occhi che fanno piangere, piangeranno», si legge nella prima. «Non fatemi domande perché è meglio che io non dia risposte», ha scritto nella seconda. Nella terza, Maisano ha espresso chiaramente un messaggio di rancore, pur senza riferimenti diretti. Rivolgendosi al figlio Atlas avuto con il rapper, ha scritto: «Tu non meritavi nessuna ombra, nessuna mancanza, nessuna crepa nel tuo cielo. E nella mia vita adesso e domani, per sempre sarà il tuo momento. Soltanto il tuo. Un tempo sacro che nessuno può toccare, uno spazio che nessuno potrà mai oscurare, una promessa che nessuno potrà spezzare. Nel mio cuore è solo il tuo momento. Goditelo, figlio mio».

Gli screen delle stories Instagram di Laura Maisano
Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Andrea Pisani e il tradimento di Beatrice Arnera con Raoul Bova scoperto sui giornali: «Per lei ho mollato un’altra all’altare» – Il video

2.

Quarto live X Factor 2025: a casa Michelle e Layana ma il livello generale è proprio basso

3.

Beatrice Arnera dopo lo sfogo dell’ex sul tradimento con Raoul Bova, la risposta al padre di sua figlia: «Perché io non ne parlo»

4.

Il ricatto a Jolanda Renga: «Volevano pubblicare foto di me nuda»

5.

Con l’improvvisa scomparsa di Peppe Vessicchio si spegne anche il suo sogno di far crescere l’uva e le olive con la musica

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

C’è musica dopo il carcere: stanotte il disco a sorpresa di Shiva con Sfera Ebbasta

Di Gabriele Fazio
shiva-pena-ridotta-appello
CULTURA & SPETTACOLO

Shiva esulta, pena ridotta dopo il tentato omicidio alla crew di Rondodasosa: il trapper può tornare a fare concerti

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Da Shiva ad Amoroso, noia natalizia. Menomale che ci sono Di Bella e Taxi B – Le recensioni delle nuove uscite musicali

Di Gabriele Fazio
trapper shiva motivazioni sentenza condanna
ATTUALITÀ

Il trapper Shiva condannato a 6 anni e mezzo, le motivazioni della sentenza: «Ha sparato contro uomini in fuga»

Di Redazione
CULTURA & SPETTACOLO

Il ritorno dei Co’Sang e un «nuovo» Shiva. Tananai re delle ballate – Le nostre recensioni delle uscite della settimana

Di Gabriele Fazio