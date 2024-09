Il ritorno dei Co’Sang e un «nuovo» Shiva. Tananai re delle ballate – Le nostre recensioni delle uscite della settimana

Il ritorno dei Co’Sang chiude un cerchio nella storia del rap italiano, storia di cui, piaccia o meno, fa parte anche Shiva, che comunque è tornato con il suo disco migliore. E a proposito di dischi, una meraviglia futurista quello di Okgiorgio. Particolarmente nutrita la sezione singoli: quello che mette insieme Vasco Brondi e Ariete è davvero una perla, un po’ come Mylove!, architettato dal mago delle produzioni Sixpm. Tananai torna alle ballad, altro che Storie brevi, Ditonellapiaga in formissima con questo romanticismo danzereccio. Splendida Mille, sia da sola che in coppia con Amalfitano e, a proposito di feat, interessante anche quello di Olly con Angelina Mango e quello delle Bambole di Pezza con J-AX. Bene Lele Blade, benissimo Alessio Bondì, mantiene tutte le promesse centomilacarie. Non perdetevi il pezzo di Claudym scritto da Riccardo Zanotti e nemmeno il ritorno in grande stile di Casadilego. Tra i bocciati: l’ultramegaiper spudorato pop di Valentina Parisse, l’angosciante Enula e Simba La Rue, per cui il termine bocciatura ci sembra discretamente riduttivo.

Chicca della settimana: Ti ho vista ieri della meravigliosa Patrizia Laquidara.

A voi tutte le recensioni alle ultime uscite.