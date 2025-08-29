Fedez: «Ero in barca con Santanchè e La Russa per il mio podcast»

La spiegazione del rapper di Rozzano dopo esser stato pizzicato da Chi: «Con Marra ho costruito un luogo di dibattito riconosciuto da politici»

«Quando vedete questa simpatica testa di cazzo (il sottoscritto) in compagnia di politici, sappiate che sono sempre in missione per conto del podcast Pulp». Questa la spiegazione fornita da Fedez, dopo la diffusione di alcune immagini sulla rivista di gossip Chi, che lo ritraevano in barca in compagnia della ministra Daniela Santanché e del presidente del Senato Ignazio La Russa.

«Preparatevi per una stagione devastante»

L’artista, che solitamente è stato un “anti-sistema”, spiega in una storia di Instagram il motivo di quegli scatti. «Dopo anni di sangue sputato insieme a Marra, siamo riusciti a costruire un luogo di dibattito e approfondimento che finalmente viene riconosciuto anche dalla classe politica attuale. Preparatevi per una stagione devastante. Non potete neanche immaginare cosa stiamo preparando. Stiamo tornando», avverte il rapper.

La giornata sullo yacht da 50mila euro a settimana

Fedez ha trascorso la giornata in barca in compagnia delle rispettive famiglie: Santanchè con il compagno Dimitri Kunz, il figlio Lorenzo Mazzaro e la fidanzata Sarah; La Russa con la moglie Laura e il figlio Leonardo Apache, insieme alla compagna. Il tutto a bordo di uno yacht da 26 metri, noleggiato a circa 50 mila euro a settimana, che navigava nelle acque della Costa Smeralda. Il rapper milanese era accompagnato dalla compagna Giulia Honegger. E sarebbe stato invitato da Lorenzo Mazzaro, figlio di Santanchè.

La Russa: «Dal vivo è meglio di quello che pensavo»

«Fedez? Non l’ho invitato io. Ero ospite su una barca. E devo dire che le persone poi, a conoscerle, possono fare un’impressione diversa», ha commentato La Russa interpellato sull’ospitata dal Corriere della Sera. «Devo dire che prima di conoscere Fedez ne avevo un’impressione. Dopo me ne ha lasciata una molto migliore», insiste il numero uno del Senato. E sulle critiche che l’artista gli ha rivolto nel passato spiega: «Ehhh. Io ho tanti amici anche nel Pd. Oggi la mia vicepresidente Castellone del Movimento 5 Stelle fa un attacco sopra le righe a Fratelli d’Italia, ma rimane mia amica».