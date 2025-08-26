Ultime notizie Donald TrumpGazaPensioniViolenza sulle donneVladimir Putin
Striscia la notizia e il video di Fedez con “calcio” in discoteca. «Fa il prepotente solo perché è con la sicurezza» – Il video

26 Agosto 2025 - 14:55 Alba Romano
Il programma Mediaset rilancia alcune immagini girate in Sardegna. Il rapper allontana un giovane brandendo un ventaglio e poi, a quel che sembra, scalcia in direzione del malcapitato

Striscia la notizia attacca Fedez. E lo fa rilanciando un video che sta diventando virale in rete in cui si vede Federico Lucia con il telefonino in mano, forse in piedi su un tavolo, mentre caccia qualcuno che si avvicina a lui in una discoteca di Porto Cervo. Il rapper lo allontana brandendo un ventaglio e poi, a quel che sembra scalcia in direzione del malcapitato. Secondo i testimoni e alcuni utenti sui social avrebbe agito così perché comunque protetto dalla presenza della sicurezza.

La presunta aggressione a Forte dei Marmi

«E tra l’altro anche a giugno Fedez sarebbe stato protagonista di una notte di caos in una discoteca a Forte dei Marmi: un ragazzo ha raccontato che il rapper gli avrebbe strappato il telefono di mano», scrive il programma. «Stavo facendo un video, una panoramica. Lui mi ha strappato il telefono dalle mani insultandomi e l’ha lanciato con cattiveria. Gli avrà fatto fare un volo all’indietro di almeno 4 metri. Era fuori» avrebbe dichiarato il giovane all’esperto di gossip Gabriele Parpiglia.

