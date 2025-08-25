Fedez fa una smorfia e la stampa pensa a un attacco contro Tronchetti Provera. Il rapper smentisce: «Era solo un caxxo di filtro» – Il video

L'artista aveva postato un video con la sua fidanzata Giulia Honegger sollevando i dubbi in rete. Selvaggia Lucarelli: «Invidioso, è tornato il Falena di sempre», poi la precisazione del diretto interessato

«No, non era riferito a nessuno. Era solo un cazzo di filtro». Queste le parole di Fedez, rivolte ad alcune testate che insinuavano una sua presunta reazione alla prima foto pubblica postata dall’ex moglie Chiara Ferragni con il compagno Giovanni Tronchetti Provera. Ieri il rapper di Rozzano, in compagnia della sua la giovane fidanzata Giulia Honegger, ha pubblicato nelle proprie Instagram stories un video con un filtro che gli deformava il viso. Occhi all’insù, doppio mento e denti evidentemente di fuori. Il video era accompagnato dalla didascalia “L’amore è cieco”; taggando la fidanzata. Qualcuno ha pensato fosse una reazione alla foto di Ferragni con l’attuale compagno. Tanto che i giornali ci hanno ricamato sopra.

Selvaggia Lucarelli: «Invidioso, è tornato il Falena di sempre»

«Già prende per il cu*o il nuovo compagno della sua ex ed è un poveretto, ma poi la domanda è: lui pensa di essere figo? E infine: già finita la recita da vittimino a Sanremo in cui era tutto tremante e muto come un pesce, vedo. E’ tornato il Falena di sempre, invidioso della luce altrui», ha per esempio scritto, vedendo quel video, Selvaggia Lucarelli che l’ex coppia, dato che sollevò il Pandoro gate, la conosce molto bene.

La replica di Fedez: «Era solo un cazzo di filtro»

Ore dopo che la “reazione” è montata in rete e sui giornali è intervenuto il rapper stesso a smentire ogni malizia. «No, non era riferito a nessuno. Era solo un cazzo di filtro», ha scritto con tono tranchant su Instagram.