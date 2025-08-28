Il trio che non ti aspetti: Fedez, Santanchè e La Russa pizzicati insieme in barca in Costa Smeralda

Al largo di Cala di Volpe, in Costa Smeralda, il rapper ha raggiunto la ministra e il pesidente del Senato su uno yacht di 26 metri

Un’estate vissuta al massimo per Fedez: tra nuovi amori, tatuaggi e discussi concerti. L’ultimo incontro speciale, però, non è finito nei caroselli Instagram del rapper. Al largo di Cala di Volpe, in Costa Smeralda, la ministra del Turismo Daniela Santanchè e il presidente del Senato Ignazio La Russa sono stati fotografati a rilassarsi dalle vicende politiche a bordo di uno yacht proprio insieme al cantante milanese.

La giornata in barca

La notizia, riportata dal settimanale Chi, racconta di una giornata in barca in compagnia delle rispettive famiglie: Santanchè con il compagno Dimitri Kunz, il figlio Lorenzo Mazzaro e la fidanzata Sarah; La Russa con la moglie Laura e il figlio Leonardo Apache, insieme alla compagna. Sullo yacht da 26 metri, noleggiato a circa 50 mila euro a settimana, a un certo punto è salito anche il rapper milanese, accompagnato da Giulia Honegger. L’invito sarebbe arrivato proprio da Lorenzo Mazzaro, figlio di Santanchè. Negli scatti pubblicati si vedono tuffi e chiacchiere conviviali tra i presenti, ma ovviamente resta ignoto il contenuto delle conversazioni.

I rapporti di Fedez con la destra

Dopo anni in cui Fedez con le sue battaglie social si era dimostrato più vicino agli ambienti progressisti, negli ultimi tempi sono invece più ricorrenti le frequentazioni con gli ambienti di destra. Non ultimo, circa un mese fa, l‘attacco al sindaco di Milano Beppe Sala tramite il suo Pulp Podcast. Lo scorso maggio aveva partecipato alla convention dei giovani di Forza Italia, dove aveva criticato apertamente la sinistra per la scarsa apertura al confronto, ricevendo scroscianti applausi da una platea inimmaginabile fino a qualche anno fa.