Fedez ha trovato spazio per un nuovo tatuaggio: «Il dolore è necessario»: dove se l’è fatto e cosa dovrebbe significare – Il video

Il rapper mostra su Instagram il suo nuovo tattoo: un cuore trafitto da tre spade e un occhio lacrimante. Realizzato dal londinese Luke Ashley

«Il dolore è necessario» scrive Fedez nelle sue storie Instagram per mostrare il suo ultimo tatuaggio. E non è chiaro se quelle parole si riferiscano al significato che si cela dietro l’ultima striscia di inchiostro sulla pelle dell’artista o più banalmente a comunicare che i tatuaggi sulle mani non sono una passeggiata. Il dubbio è lecito perché in uno dei video condivisi il rapper appare visibilmente sofferente durante la seduta. L’ultima incisione va ad aggiungersi a un corpo ormai quasi interamente ricoperto di inchiostro, infrangendo una regola non scritta dei vecchi tatuatori: evitare mani e volto. Finora Fedez si era fermato al dorso, ma questo tatuaggio sembra esser stato fatto apposta per coprire una vecchia versione sbiadita che si intravede al di sotto.

Che cosa significa il nuovo tatuaggio di Fedez

L’ultima aggiunta è stata affidata al tatuatore londinese Luke Ashley. Scorrendo il profilo social di Ashley si capisce presto perché Fedez ha deciso di affidarsi a lui: sembra infatti essere specializzato proprio sulle mani, con migliaia di post che ritraggono le sue creazioni. La scelta del rapper milanese è ricaduta su un cuore, che si estende per tutta la larghezza del palmo, trafitto da tre spade sanguinanti. Al centro della scena un grande occhio, anche questo lacrimante e triste. «Grazie mille Fedez» scrive Ashley. «È stata un’esperienza fantastica venire a tatuarti! Sono così felice di esserci riuscito» conclude l’artista affermando che questa è stato per lui il primo tatuaggio fatto all’estero.