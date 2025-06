Paura sul volo Ryanair Berlino-Milano, 9 feriti per la turbolenza: «Sospetto tornado». Pilota costretto all’atterraggio d’emergenza

È successo la sera di mercoledì 4 giugno. Il volo si è fermato a un centinaio di chilometri da Monaco di Baviera. Tre dei feriti sono stati portati in ospedale

Un tornado, forse delle piccole trombe d’aria o una semplice perturbazione. Non è chiaro cosa abbia causato la forte turbolenza che ha colto in volo un aereo della compagnia Ryanair diretto da Berlino a Milano Malpensa. Lo scossone, violento, avrebbe causato il ferimento di nove persone a bordo e l’emergenza medica ha poi costretto il comandante del Boeing 737 a chiedere l’autorizzazione per un atterraggio d’emergenza a Memmingen, un aeroporto a un centinaio di chilometri da Monaco di Baviera. Tre persone, una volta toccata terra, sono state portate in ospedale: un bambino di due anni ha riportato qualche contusioni, una donna ha rimediato una ferita in testa e un altro passeggero ha accusato mal di schiena.

La turbolenza, lo scossone e il «sospetto tornado»

Il volo FR8, operato da Ryanair sulla tratta Berlino-Milano Malpensa, era decollato dalla pista della capitale tedesca alle 19.38, con 23 minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia. A bordo 179 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Intorno alle 20.20, secondo le informazioni raccolte dal Corriere della Sera, l’aereo è stato sorpreso nel sud della Germania da una forte turbolenza che ha fatto sobbalzare l’aereo per qualche secondo. La polizia tedesca ha comunicato che a rimanere feriti sarebbero stati otto passeggeri e un dipendente di Ryanair. Non è chiaro, però, se al momento della turbolenza i nove feriti avessero o meno allacciato le cinture di sicurezza. Stando al quotidiano tedesco Faz, nella zona sarebbero state avvistate «piccole trombe d’aria». Il servizio metereologico tedesco sta invece approfondendo la questione per un «sospetto tornado».

La decisione del comandante e il rientro a Milano

La decisione di non continuare fino a Milano Malpensa ma ripiegare su Memmingen è stata presa, come spiega una nota della compagnia low cost irlandese, dal comandante del volo: «Ha chiesto assistenza medica e l’aereo è atterrato regolarmente. Per garantire ai passeggeri di raggiungere la destinazione finale il prima possibile, è stato organizzato un trasporto alternativo da Memmingen a Milano la notte stessa, oltre a un volo sostitutivo la mattina seguente».