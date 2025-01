Ryanair denuncia un passeggero violento, la follia sul volo per Lanzarote: «Dovrà pagare 15 mila euro»

Il comandante era stato costretto a deviare verso Porto. La ripartenza di notte, con 160 passeggeri inferociti per la vacanza rovinata

La compagnia Ryanair ha deciso di intentare una causa contro un passeggero, che con il suo comportamento aveva creato enormi disagi sul volo Dublino – Lanzarote dello scorso 9 aprile. Quello del passeggero era stato definito dalla compagnia irlandese un «comportamento imperdonabile e violento» che ora potrebbe costargli molto caro.

La deviazione e la ripartenza di notte

Il comandante del volo FR7124 era stato costretto a deviare verso Porto, dove l’aereo è rimasto fermo per diverse ore. Per la ripartenza, i 160 passeggeri hanno dovuto attende fino a notte, causando «disagi inutili e la perdita di un’intera giornata di vacanza», spiega la compagnia in una nota.

La «tolleranza zero» con i passeggeri violenti

Perciò Ryanair ha deciso di fare causa al passeggero che potrebbe essere condannato al risarcimento di 15 mila euro di danni. L’obiettivo della compagnia è scoraggiare «ulteriori comportamenti di disturbo sui voli», imponendo una «politica di tolleranza zero» nei confronti di chi assume comportamenti aggressivi in cabina.

Perché il risarcimento di 15 mila euro

«È inaccettabile che i passeggeri – ha dichiarato un portavoce di Ryanair – molti dei quali stanno partendo con la famiglia o gli amici per godersi una rilassante vacanza estiva, subiscano inutili disagi e una riduzione dei giorni di vacanza a causa del comportamento indisciplinato di un passeggero. Eppure, questo è stato purtroppo il caso dei passeggeri di un volo da Dublino a Lanzarote lo scorso aprile, che è stato costretto a dirottare su Porto a causa del comportamento violento di un singolo passeggero, causando un danno di 15.000 euro in pernottamenti, spese dei passeggeri e costi di atterraggio. Ora abbiamo intentato un procedimento civile per recuperare i suddetti costi da questo passeggero».