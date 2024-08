Volo Ryanair Malaga-Bari, i passeggeri restano bloccati sull’aereo senza aria condizionata e chiamano la polizia – Il video

Quello che doveva essere un volo di poche ore si è trasformato in un incubo. Alle 18.25 del 14 agosto avrebbe dovuto partire da Malaga, nel Sud della Spagna, un aereo Ryanair diretto a Bari. In un primo momento, gli oltre 150 passeggeri sono stati informati che il volo avrebbe subìto circa un’ora di ritardo. Dopodiché, sono stati invitati a salire sul velivolo, che è rimasto però fermo per 40 minuti sulla pista di decollo senza aria condizionata. «Ci saranno stati 50 gradi lì dentro», ha raccontato Luca Savella, uno dei passeggeri del volo. A mano a mano che i minuti passavano e che la temperatura aumentava, c’è chi ha perso la pazienza e ha deciso di chiamare la polizia. A quel punto, l’equipaggio Ryanair ha acconsentito a far scendere i passeggeri e riaccompagnarli in aeroporto. Lì è iniziata però un’altra lunga attesa, con i passeggeri tenuti all’oscuro di quale sarebbe stato il nuovo orario di partenza. Quando un addetto Ryanair si è fatto avanti per fornire qualche aggiornamento, scrive la testata spagnola Público, al danno si è aggiunta anche la beffa: l’aereo sul quale si erano imbarcati poco prima gli oltre 150 passeggeri era partito senza di loro.

