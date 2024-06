Paura sul volo Ryanair Ibiza-Bergamo: «Ho una bomba», ma è tutto falso. Il comandante torna indietro: arrestato un italiano

Un falso allarme bomba ha paralizzato l’aeroporto di Ibiza per circa un’ora oggi 20 giugno dalle 15.45. Tutto è partito da un passeggero «apparentemente sotto l’effetto di alcol», scrive il Diario de Ibiza, che dopo il decollo del volo Ryanair Ibiza-Bergamo ha detto di avere con sè una bomba. Il comandante non ha potuto far altro che tornare immediatamente a Ibiza, con l’aereo rimasto bloccato in pista fino all’arrivo della Guardia Civil. Salita a bordo, la polizia ha perquisito il velivolo e l’uomo, un passeggero italiano, senza trovare nulla. A quel punto la polizia spagnola ha arrestato il passeggero, permettendo così la ripartenza del volo per Bergamo. Il traffico aereo è ripreso solo alle 17, facendo accumulare pesanti ritardi al traffico aereo dello scalo spagnolo.

