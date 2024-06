«C’è un passeggero di troppo a bordo», Ryanair gli offre 250 euro e un volo gratis: così rinuncia alla vacanza tra gli applausi – Il video

Troppi i passeggeri sul volo Bergamo-Palma di Maiorca, che lo scorso 12 giugno è riuscito a partire solo grazie a un volontario che ha accettato l’offerta di Ryanair. Quando ormai le operazioni di imbarco erano concluse, l’hostess ha dovuto lanciare l’annuncio per chiedere a un volontario di scendere dell’aereo. La compagnia aveva venduto più biglietti dei posti disponibili a bordo. E così è partita la procedura standard per casi come questo di overbooking: «Se c’è un volontario per abbandonare l’aereo, gli offriamo 250 euro e il prossimo volo gratis». Sul volo però nessuno voleva rinunciare così su due piedi alla vacanza ormai a un passo. Tranne un ragazzo, che ha deciso di alzarsi e accettare l’offerta. Come si vede in un paio di video su TikTok diventati virali, la sua scelta è stata accolta dall’applauso degli altri passeggeri, che finalmente sono potuti partire.

