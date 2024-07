Il volo infernale della Ryanair costretto ad un atterraggio di emergenza per una rissa scoppiata a bordo – Il video

Tutto è iniziato da una lite per i sedili su un volo partito dal Marocco e diretto a Londra. Ma quello che succederà dopo si trasformerà in una vera e propria odissea per tutti i passeggeri a bordo

Non hanno vissuto momenti felici gli ospiti del volo Ryanair, partito dal Marocco e diretto in Regno Unito, ad un atterraggio di emergenza dopo una rissa scoppiata a bordo. L’incidente è avvenuto durante il volo dall’aeroporto internazionale di Agadir Al-Massira a Londra Stansted, a meno di 40 minuti dopo il decollo. La lite ad alta quota è scoppiata quasi subito a causa del posto per i sedili. Un trentenne prima della partenza avrebbe chiesto a una passeggera, che viaggiava con la figlia, di poter cambiare posto per stare più vicino alla famiglia. La donna però ha rifiutato l’offerta e l’uomo l’avrebbe minacciata. Al momento del decollo però tutti si sono andati a sedere nei loro rispettivi sedili salvo poi alzarsi una volta spento l’avviso delle cinture di sicurezza. Il marito della donna infastidito ha raggiunto il trentenne scatenando una rissa. Secondo alcuni testimoni i due uomini si sono presi a pugni mentre il personale a bordo cercava di calmare inutilmente gli animi. La situazione è degenerata quando anche altri passeggeri si sono uniti alla lite. «Una signora nella fila dietro ha iniziato ad avere un attacco di panico, urlava e c’erano bambini che piangevano. È stato come un effetto valanga», racconta un passeggero al Sun.

Volo dirottato in Marocco, il passeggero che non vuole scendere e il volo cancellato

Dato il caos a bordo il pilota ha dirottato il volo Marrakech, in Marocco. Una volta atterrato l’aereo la polizia marocchina e i medici sono saliti a bordo. Nove persone coinvolte nella rissa sono state arrestate e fatte scendere. Un altro passeggero, che si era sentito male durante la colluttazione, ha rifiutato di scendere dal volo, causando ulteriori ritardi. Il tempo impiegato per gestire la situazione ha fatto sì che l’equipaggio di volo raggiungesse il limite massimo di ore di volo consentite, costringendo Ryanair ad annullare il viaggio. I circa 200 passeggeri sono stati riprenotati su un volo per la mattina successiva e sistemati in hotel per la notte. Tuttavia, anche il volo del mattino seguente è stato cancellato, prolungando ulteriormente l’odissea. Al terzo volo la frustrazione e la stanchezza dei viaggiatori è esplosa: accogliendo lo staff con fischi e critiche. Tutti sono arrivati, salvi, a Londra, solo giovedì sera. tanchi e frustrati, li hanno accolti con fischi. I viaggiatori sono riusciti ad arrivare a Londra solo giovedì sera. La compagnia ha chiesto scusa ai passeggeri per il disagio, attribuendo l’incidente a un gruppo di passeggeri fuori controllo.

