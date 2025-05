Usa: piccolo aereo si schianta su abitazioni a San Diego. Evacuati diversi isolati – Il video

L'aereo, modello Cessna 550, è precipitato su un quartiere residenziale a Nord di San Diego

Un piccolo aereo, modello Cessna 550, è precipitato su un quartiere Tierrasanta nella periferia nord di San Diego. Stando alle prime ricostruzioni lo schianto sarebbe avvenuto alle 3:47, le 12:47 in Italia, e avrebbe provocato l’incendio di circa 15 case e l’evacuazione di diversi isolati. Non è ancora noto quante persone ci fossero a bordo del velivolo, ma la capienza di questo genere di aereomobile non supera gli otto posti.

Nebbia fitta tra le possibili cause dello schianto

Il quartiere sul quale è precipitato l’aereo è in un una zona residenziale militare. L’aereomobile registrato con il numero N666DS è decollato alle ore 00:29 dall’areoporto di Wichita, in Kansas, e dopo circa 3 ore e 1.173 miglia di volo è precipitato a 2,5 chilometri di distanza dall’aereoporto Montgomery-Gibbs. L’emittente locale NBC 7 ha riferito che lo schianto è avvenuto durante un periodo di fitta nebbia nella zona. Il vice capo dei vigili del fuoco Dan Eddy durante una conferenza stampa ha affermato: «C’è carburante per aerei ovunque, per ora il nostro obiettivo principale è perlustrare tutte queste case e portare tutti in salvo».