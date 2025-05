Incidente fra 3 Frecce tricolori, paura a Pantelleria: un pilota ferito. Che cosa è successo – Il video

L'incidente durante un'esibizione della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare. Le immagini diffuse sui social dell'impatto tra gli aerei

Un pilota della Frecce tricolori è rimasto ferito, dopo lo scontro fra tre aerei a Pantelleria probabilmente a causa di un bird strike. Uno dei velivoli ha perso una delle ruote, il più danneggiato ha perso un’ala e l’altro è alla fine della pista dell’aeroporto, a Nord dell’isola. L’incidente è avvenuto alle 15.30 circa di oggi 6 maggio. Un’ora dopo l’inizio dell’esibizione prevista a Pantelleria.

Come sta il pilota ferito

Il pilota delle Frecce tricolore rimasto ferito è stato portato in ospedale per una sospetta frattura alle gambe. Gli altri piloti invece non avrebbero avuto bisogno delle cure dei sanitari.

L’incidente durante lo show di addestramento

Le Frecce tricolore erano impanate nelle operazioni di addestramento della Pattuglia acrobatica nazionale. Secondo una prima ricostruzione, l’aereo che ha compiuto il bird strike ha colpito gli altri due, finendo così la sua corsa alla fine della pista. Oggi a Pantelleria era prevista l’apertura al pubblico del distaccamento dell’Aeronautica militare.

«Doveva essere una giornata di festa per Pantelleria – ha detto il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona – Poi è successa una collisione in volo tra due aerei delle Frecce tricolori. I piloti sono stati bravissimi a riuscire a portare a terra gli aerei. Non ci sono stati feriti. Lo scalo non ha subito danni e da mezzora è riaperto. Siamo vicini all’aeronautica per quanto successo e dispiaciuti per l’incidente che si è verificato»

«Solo l’analisi delle scatole nere potrà accertare quanto avvenuto nel cielo di Pantelleria – ha aggiunto il sindaco – Chi si trovava nel sedime dell’aeroporto ad ammirare le evoluzioni non si è accorto di quanto avvenuto in cielo. Ma a qualcuno lo scontro tra i due aerei non è sfuggito».

L’impatto in volo nel video sui social

In un video pubblicato sul profilo Facebook di Pantelleria Experience, e realizzato da Roberta Monopoli, si vedono le dieci Frecce tricolori che salgono in gruppo in verticale per poi separarsi in due gruppi uno di 4 uno di 5 e un aereo in solitaria. Nel gruppo di destra, con 4 velivoli, durante il volo rovesciato un aereo ne tocca un altro con un’ala e quest’ultimo sembra toccarne un altro ancora. Gli aerei non precipitano ma i piloti riescono a riportarli a terra. Uno degli aerei è andato fuori pista rimanendo fermo su un dislivello erboso.