Ryanair cambia le regole sul check-in: da maggio sarà possibile farlo solo online. Multa per chi stampa la carta d’imbarco in aeroporto

Sarà possibile esibire la carta d'imbarco anche in formato cartaceo, ma andrà stampata prima di recarsi in aeroporto

Carta d’imbarco solo elettronica e multe salate per chi viola le regole sui bagagli. Entreranno in vigore a maggio le nuove regole di Ryanair, una delle compagnie aeree low-cost più diffuse in Italia e in Europa. L’azienda con sede in Irlanda ha annunciato una serie di novità che potrebbero cambiare, seppur senza grossi cambiamenti, le abitudini dei suoi viaggiatori più affezionati. Innanzitutto, per quanto riguarda il check-in.

Check-in solo digitale

A partire da maggio, infatti, Ryanair consentirà ai propri clienti di ottenere la carta d’imbarco esclusivamente in formato digitale. Per effettuare il check-in sarà sufficiente scaricare il documento dall’app o dal sito web della compagnia aerea. Chi si dovesse dimenticare di seguire questa semplice procedura online sarà costretto a pagare una tariffa di 23 euro per stampare la carta d’imbarco in aereoporto. Non solo: per chi arriva al terminal senza una carta d’imbarco la multa sarà di circa 60 euro. Per chi vuole, sarà comunque possibile fare il check-in online e stampare la carta d’imbarco a casa o al lavoro. Ciò che non sarà più possibile fare, a partire da maggio, è fare questa procedura direttamente in aeroporto. Una strategia che secondo Ryanair potrebbe portare a eliminare progressivamente i banchi del check-in fisici.

Bagaglio a mano e multe

Sempre a partire da maggio, Ryanair introduce una nuova stretta sul bagaglio a mano. I passeggeri potranno continuare a portare gratuitamente una piccola borsa personale (dimensioni massime: 40x20x25 cm). Ma se il bagaglio dovesse superare queste misure, si va incontro a una multa fino a 70 euro. Chi vuole portare un secondo bagaglio a mano più grande, come già avviene ora, potrà acquistare l’opzione Priority Boarding, che permette di imbarcare una seconda valigia in cabina.

Foto copertina: EPA/Adam Vaughan