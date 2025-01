Troppi ubriachi a bordo. Ryanair chiede all’Ue un tetto al consumo di alcolici negli aeroporti

«Non capiamo - spiega il portavoce della compagnia irlandese - per quale motivo gli aeroporti non limitino i consumi a due bevande alcoliche, utilizzando le carte di imbarco»

Ryanair ha chiesto all’Unione europea di imporre un limite al consumo di alcolici da parte dei passeggeri negli aeroporti europei. Lo scrive il Financial Times secondo cui la decisione della compagnia è stata presa per mettere un freno ai comportamenti potenzialmente dannosi in volo. Per Ryanair, il tetto massimo di drink consentiti dovrebbe essere di due, si legge nel comunicato. «Le compagnie aeree già limitano le vendite di alcol a bordo. Tuttavia, specialmente durante i ritardi sui voli, negli aeroporti i passeggeri possono bere alcolici senza alcuna limitazione. Non capiamo – spiega il portavoce – per quale motivo gli aeroporti non limitino i consumi a due bevande alcoliche, utilizzando le carte di imbarco nella stessa maniera con cui lo fanno per l’uso del duty free. Ne risulterebbero comportamenti più sani e sicuri a bordo e un’esperienza di volo più sicura per passeggeri equipaggi in Europa».

Il precedente

Questo mese, Ryanair ha rivelato di aver intentato una causa civile nei confronti di un passeggero per 15mila euro nel tentativo di recuperare i costi del volo Dublino-Lanzarote dirottato a Porto a causa del comportamento “dannoso” dello stesso. Il suo atteggiamento – scrive la compagnia – aveva costretto i piloti a far sbarcare tutti i viaggiatori in Portogallo, fra cui il passeggero probabilmente alterato. Nella causa intentata contro l’uomo presso i tribunali irlandesi, Ryanair ha chiesto 7mila euro per il rimborso delle spese alberghiere sostenute per 160 passeggeri e i membri dell’equipaggio; 2.500 euro per le spese di atterraggio e altri costi; 1800 euro per far pervenire un altro velivolo e assicurare, così, il rientro. Ma anche 800 euro per i costi del carburante, 750 per la perdita delle vendite a bordo e 2.500 euro per le spese legali in Portogallo. «Nessuno di questi costi si sarebbe verificato se questo passeggero non avesse costretto ad effettuare la deviazione a Porto, per tutelare la sicurezza di aeromobile, dei 160 passeggeri e dei 6 componenti dell’equipaggio», conclude il portavoce di Ryanair citato nella nota.

Foto copertina: ANSA / OLIVIER HOSLET | Bruxelles, Charleroi Airport