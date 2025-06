La bufala della Commissione europea che vuole vietare l’anidride carbonica nelle bevande

La "prova" è uno screenshot contraffatto del sito della Commissione

Circola uno screenshot del sito della Commissione europea secondo cui quest’ultima vorrebbe imporre un divieto sull’utilizzo dell’anidride carbonica nelle bevande entro il 2027. Il motivo? Ridurre le emissioni di CO2 annuali. Secondo quanto riportato nello screenshot, in caso di violazione del divieto sarebbe prevista una sanzione pari a 50.000 euro al litro. Si tratta di una grossolana bufala.

Per chi ha fretta

Non esiste alcun comunicato del genere da parte della Commissione europea.

Lo screenshot riporta diversi errori grafici e di scrittura, rendendolo di fatto artefatto.

Viene citato un programma europeo che non ha nulla a che fare con le bevande o i cibi.

Analisi

La presunta decisione della Commissione europea viene così condivisa:

La commissione europea vieta l’anidride carbonica nelle bevande analcoliche, nella birra e nell’acqua minerale entro il 2027. Per accelerare il risparmio di circa 400 milioni di tonnellate di CO2 all’anno, la Commissione Europea ha approvato il divieto di anidride carbonica. Mi auguro che al più presto qualcuno vieti anche la Commissione Europea…

Circolano altri screenshot con la presunta comunicazione della Commissione europea, facendo comprendere che esisterebbe una versione più completa.

Di fatto, ecco la versione completa che indica il sito della Commissione europea come fonte della fantomatica notizia. Spoiler: è una bufala totale.

Cosa non quadra nello screenshot

Partiamo dall’immagine. Solitamente, il sito della Commissione europea riprende foto abbastanza recenti o relative al tema trattato. In questo caso, la foto risulta essere troppo datata: risale, infatti, al 2019.

Vi sono diversi elementi che smascherano il falso. Nel confronto con la visualizzazione mobile di un vero comunicato del 5 maggio 2025, si notano numerose incongruenze:

L’header in alto (evidenziato in blu) risulta sgranato e di bassa qualità.

L’area con la scritta “Presseraum” (“Press corner” in tedesco, evidenziata in rosso) non ha lo sfondo sfumato tipico del sito ufficiale.

Manca il box per la selezione della lingua e quello con la data del comunicato (evidenziati in viola a sinistra).

La dimensione del titolo è completamente diversa rispetto agli standard ufficiali (evidenziato in giallo).

C’è, infine, un evidente errore di scrittura nel titolo, dove Kommision si scrive Kommission (con due S).

Il programma “Fit for 55”

Lo screenshot cita il programma Fit for 55, ovvero “Pronti per il 55%“, che è «un insieme di atti legislativi il cui obiettivo è ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e avviare l’UE sulla strada verso la neutralità climatica entro il 2050». Non riguarda in alcun modo le bibite gassate.

Conclusioni

Ad oggi non esiste alcun comunicato ufficiale della Commissione europea che punti a vietare l’anidride carbonica nelle bevande né, tantomeno, sanzioni da 50.000 euro al litro.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.