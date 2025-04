Christine Lagarde non ha dichiarato di voler sbarazzarsi di Visa, Mastercard, PayPal e Alipay

Si tratta di un'interpretazione falsa delle dichiarazioni della presidente della BCE rilasciate durante un'intervista

Circola la presunta notizia che Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea (BCE), vorrebbe sbarazzarsi dei sistemi di pagamento Visa, Mastercard, PayPal, Alipay sostituendoli con un sistema europeo. Di fatto, contrariamente alla narrazione diffusa sui social, l’Unione europea e la BCE non sono intenzionati a fare un passo del genere.

La narrazione viene diffusa attraverso post come il seguente:

Per smentire la narrazione distorta, è sufficiente cercare le vere dichiarazioni della presidente della BCE rilasciate durante un’intervista alla radio irlandese Newstalk. La parte che ci interessa inizia intorno al minuto 6:25 dell’incontro:

Lagarde: «La seconda cosa, che ritengo davvero importante per tutti noi, è avere sotto controllo i pagamenti digitali. Se ci pensi, al momento, molti dei nostri pagamenti digitali, quando paghi per esempio tramite e-commerce, tra pari o con carta o telefono, si basano sempre su infrastrutture non europee. Quindi penso che il controllo…».

Newstalk: «Spiegamelo perché non ne ero a conoscenza. Presumevo che fossimo tutti…».

Lagarde: «Sia che si usi una carta, sia che si usi un telefono, tipicamente passa attraverso Visa, MasterCard, PayPal, Alipay. E da dove provengono tutti questi? O dagli Stati Uniti o dalla Cina. E tutto il meccanismo infrastrutturale che consente il pagamento, credito e debito, non è una soluzione europea».

Newstalk: «Non lo sapevo, perché significa che ogni volta che uso la mia carta di credito o il mio telefono, quell’informazione su di me esce dall’Unione Europea e va negli Stati Uniti. Pensavo che ciò non fosse permesso».

Lagarde: «Sono sicura che lo fanno in conformità con i regolamenti europei. Ma sì, questo è il punto, ed è per questo che penso che dobbiamo ridurre quella vulnerabilità e assicurarci che ci sia un’offerta europea disponibile per ogni evenienza. Non si sa mai».