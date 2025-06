Il video del bambino denutrito non riguarda Gaza

Risulta ripreso in un reparto dell'ospedale Shifa Gynae di Timergara, in Pakistan

Circola il video di un bambino estremamente denutrito all’interno di un ospedale. Secondo la narrazione che accompagna la clip, si tratterebbe di un neonato di Gaza e la sua condizione sarebbe conseguenza del conflitto e della ferocia di Israele contro i palestinesi. In realtà, il video proviene da un’altra zona del mondo e non riguarda il conflitto.

Il bambino si trova effettivamente in una struttura ospedaliera.

Attraverso una ricerca inversa, si riscontra che il video è stato pubblicato su diversi canali YouTube dedicati alla malnutrizione. Nessuno riporta un riferimento a Gaza.

Risulta ripreso in un ospedale in Pakistan. Il nome della struttura può ricordare quello di un ospedale di Gaza.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente descrizione:

Queste non sono immagini di 80 anni fa ad Auschwitz, Dachau o in altri campi di concentramento in Germania/Polonia. Questa è Gaza, nel 2025.

Nel video leggiamo questa didascalia:

Due to the mother’s breast drying up from hunger and the lack of milk to nourish the infant-combined with the absence of infant formula and nutritional supplements amid the famine in Ga,za – the child is left without any source of sustenance.” Painful, but important to share most powerful weapon is your silence

Tradotto:

A causa dell’essiccamento del seno della madre per la fame e della mancanza di latte con cui nutrire il neonato – unita all’assenza di latte artificiale e integratori nutrizionali nel mezzo della carestia a Gaza – il bambino è lasciato senza alcuna fonte di sostentamento.” Doloroso, ma importante da condividere. La tua arma più potente è il silenzio.

Il video diffuso da canali che trattano di malnutrizione

Da almeno un mese, circolano su YouTube diversi video del bambino. Risultano pubblicati da canali che si occupano di malnutrizione neonatale. Nessuno collega il bambino con Gaza (ad esempio: “Fighting for Every Gram: Our 1.8 kg Miracle’s NICU Journey”).

Il video proviene da una clinica in Pakistan

Uno dei video è stato pubblicato dal canale YouTube “Royal Nursery Unit & Children Hospital Timergarah”. Attraverso la pagina Facebook dell’ospedale, situato in Pakistan, è stato possibile individuare un video della stessa sala in cui il bambino era in cura. Molti elementi coincidono, come il pavimento.

Nella sala c’è un logo appeso al muro, identico a quello presente in un’altra clip, dove leggiamo proprio “Nursery Unit & Children Hospital”.

L’unità si trova presso l’ospedale Shifa Gynae di Timergara, in Pakistan.

Ciò che potrebbe aver tratto in inganno alcuni utenti è il nome dell’ospedale, che non ha nulla a che fare con l’Al-Shifa di Gaza.

Conclusioni

Il video non mostra affatto un bambino denutrito a Gaza. La scena è stata ripresa in un ospedale pakistano e non ha alcun legame con il conflitto in Palestina.

