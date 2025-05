Questo video non mostra dei bambini palestinesi uccisi a Gaza da Israele

I bambini erano siriani e la scena riguarda la strage di Ghouta del 2013

Circola un video che mostra numerosi bambini uccisi all’interno di un capannone. Secondo la narrazione proposta nelle condivisioni, si tratterebbe di piccoli palestinesi uccisi a Gaza dalle forze israeliane. In realtà, lo stesso video smentisce tale ricostruzione: si tratta dell’ennesimo contenuto decontestualizzato, proveniente da un altro conflitto.

Per chi ha fretta

Il video riporta una data in alto a destra: il 21 agosto 2013.

La scritta riporta in arabo un’indicazione geografica: Ghouta orientale.

Il video non riprende delle giovani vittime palestinesi, ma siriane.

La scena riprende le vittime dell’allora regime di Assad.

Analisi

Il video con i bambini deceduti viene così descritto: «GAZA… L’INFAME VERGOGNA DELL’UMANITÀ INTERA».

Il video smentisce la narrazione

Nel video è presente l’elemento che smentisce la narrazione attribuita alla scena ripresa. Infatti, in alto a sinistra troviamo scritto “Ghouta orientale” e la data del 21 agosto 2013.

Sono bambini siriani uccisi dal regime di Assad

La scena non ritrae bambini palestinesi a Gaza, ma le giovani vittime degli attacchi chimici a Ghouta, in Siria, avvenuti la mattina del 21 agosto 2013. Come si può notare dalle immagini, quella del video e quelle fornite da Human Rights Watch, sulle fronti delle vittime è visibile un numero identificativo.

Conclusioni

Il video, dunque, non documenta vittime palestinesi a Gaza per mano degli israeliani, ma bambini siriani uccisi durante un attacco chimico attribuito al regime di Bashar al-Assad.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.