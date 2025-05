La bufala dell’aereo militare cinese scortato in Egitto per portare gli aiuti a Gaza

Un esercitazione militare in Egitto è stata completamente decontestualizzata per la propaganda pro Cina

Sulla scia delle precedenti bufale riguardanti fantomatici airdrop effettuati dall’aeronautica cinese sulla Striscia di Gaza, è emerso un nuovo video utilizzato per sostenere una narrazione favorevole a Pechino. In questo caso, la scena mostrerebbe un aereo cargo “cinese” scortato da alcuni caccia mentre sorvola l’Egitto in direzione Gaza. La storia, diffusa sui social come TikTok e Facebook, è del tutto infondata e si basa, ancora una volta, su un video completamente decontestualizzato.

Per chi ha fretta

La scena ripresa è reale e risulta recente, come dimostrato dalle pubblicazioni da parte dell’esercito cinese.

Tuttavia, si tratta di un’esercitazione congiunta con l’esercito egiziano che non ha nulla a che fare con Gaza.

L’aereo ripreso non era un cargo.

Analisi

Il video viene diffuso con la seguente narrazione:

LA CINA PER GAZA… Pechino dall’inizio del conflitto in Medio Oriente ha fornito aiuti e assistenza: ad aprile 2024 ha inviato lotti di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza che sono stati trasportati su strada attraverso l’Egitto. A febbraio 2025 ha mandato altri aiuti che sono stati portati alla popolazione con camion passando per la Giordania. Il 13 maggio 2025 la Cina ha condannato il blocco imposto da Israele e invitato «la comunità internazionale a unire tutti gli sforzi e ad adottare misure urgenti per porre fine alla tragedia umanitaria a Gaza».

La stessa scena viene riproposta attraverso altri video raffiguranti le piramidi egizie:

Ma come potete vedere l’aereo cargo della Cina scortata con a suo fianco bombardieri da guerra, è riuscito a superare il blocco nella striscia di Gaza dai barbari coloni israeliani.

L’esercitazione cinese in Egitto

Il filmato che mostra l’aereo “scortato” da caccia non ha alcun collegamento con Gaza, anche perché il velivolo ripreso non è un cargo, ma un aereo da rifornimento in volo. La scena proviene da riprese ufficiali dell’esercito cinese pubblicate il 5 maggio 2025 e documenta un’esercitazione congiunta tra l’aeronautica militare cinese ed egiziana, denominata “Aquile della Civiltà 2025“.

Conclusioni

Il video condiviso sui social non rappresenta in alcun modo un’operazione umanitaria cinese a favore di Gaza. L’aereo non trasportava aiuti, non era un cargo, e l’intera operazione si è svolta in territorio egiziano nell’ambito di un’esercitazione militare priva di qualsiasi legame con la questione palestinese.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.